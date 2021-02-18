Джонсон примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон присоединится к мировым лидерам на специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в пятницу, сообщили организаторы форума.

В этот же день британский премьер будет председательствовать на онлайн-саммите G7 и лидеров ЕС.

Регулярная ежегодная Мюнхенская конференция из-за пандемии коронавируса перенесена на более поздний срок. Специальная же сессия пройдет в виртуальном режиме.

Ранее организаторы форума сообщили, что участие в спецсессии подтвердили президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Ангела Меркель генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус и основатель Microsoft Билл Гейтс.

По данным организаторов, конференция обсудит пути укрепления и обновления трансатлантического альянса, а также определит области, в которых трансатлантическое и международное сообщество наиболее остро сейчас востребовано.

Главными темами саммита G7 станут борьба с пандемией коронавируса и экономическое восстановление.