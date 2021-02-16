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14:06 16.02.2021

DCH предлагает помощь в восстановлении киевской усадьбы авиаконструктора Сикорского

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DCH предлагает помощь в восстановлении киевской усадьбы авиаконструктора Сикорского

Группа DCH направила официальное предложение в оказании содействия в восстановлении усадьбы авиаконструктора Игоря Сикорского в Киеве (ул. Ярославов Вал, 15б), сообщила пресс-служба DCH.

"Учитывая значимость исторической личности Игоря Сикорского для истории Украины и украинского авиастроения, DCH готова принять участие в этом проекте – взять на себя часть затрат, а также обеспечить выполнение необходимых строительных работ", – сообщается в релизе.

Здание по ул.Ярославов Вал, 15б находится в ведении Министерства обороны Украины, о намерении профинансировать проект его реставрации сообщало Посольство Соединенных Штатов Америки и корпорация Sikorsky Aircraft.

"Официальные письма за подписью владельца и президента DCH Александра Ярославского, в которых содержится предложение организационно и ресурсно поддержать проект восстановления усадьбы Игоря Сикорского в Киеве, уже направлены Ее Превосходительству госпоже Кристине Квин, Временному Поверенному в делах США в Украине, и министру обороны Украины Андрею Тарану", – указано в сообщении.

Инвестпортфель DCH включает активы в таких отраслях как строительство и девелопмент (сеть ТРЦ "Караван Megastorе" в Киеве, Харькове и Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК "Воздвиженка), финансы (страховая компания "ИНГО"), промышленность (ХТЗ, рудник "Сухая Балка", Днепровский метзавод), транспорт (международный аэропорт "Харьков"), спорт (регбийный клуб "Олимп"). Среди реализованных проектов в сфере девелопмента – возведение в Харькове нового аэропорта, реставрация исторического здания старого терминала, строительство нового стадиона, первого в городе отеля 5* и других объектов для чемпионата по футболу Евро-2012.

Как сообщалось, ранее Минобороны передало усадьбу Сикорского в аренду на 49 лет благотворительному фонду "Музей истории воздухоплавания и авиации им. Сикорского", однако в 2013 году договор был расторгнут после судебного разбирательства.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что власти столицы также добиваются передачи усадьбы Сикорского на баланс города для проведения реставрации и создания там музея.

Теги: #недвижимость #dch #дом_сикорского
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