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11:10 03.02.2021

Основатель "Феникс Групп" призвал ФПУ отказаться от идеи открыть в Доме профсоюзов покерный клуб

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Основатель "Феникс Групп" призвал ФПУ отказаться от идеи открыть в Доме профсоюзов покерный клуб

Основатель инвестиционно-строительной компании "Феникс Групп", владеющей частью Дома профсоюзов на Майдане Независимости, Назар Бенч призвал Федерацию профсоюзов Украины (ФПУ) отказаться от идеи открыть в здании покерный клуб.

"Я бы хотел напомнить Федерации профсоюзов, что в 2018 году мы подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве при открытии и функционировании Дома профсоюзов Украины в Киеве (…) и согласились не открывать в здании заведения развлекательного характера", – написал Бенч в Facebook в среду.

По его словам, сдача в аренду помещения для проведения покерных турниров бросают тень на историческую память Дома профсоюзов, обусловленную событиями Оранжевой революции и Революции достоинства.

"Вопрос не столько в том, что на законодательном уровне он (покер – ИФ) определен как вид спорта, а в том, что в восприятии общественности он несет в себе более развлекательную составляющую, нежели спортивную (…) Это больше о соотношении морали, этики и закона", – подчеркнул Бенч.

Он также напомнил, что 30% Дома профсоюзов принадлежит его компании-инвестору, которая занималась реконструкцией здания. В этой части здания был открыт офисный центр международной компании IWG, где размещены более 50 компаний, в том числе иностранные. Еще 70% Дома профсоюзов владеет ФПУ.

Как сообщалось, Министерство культуры и информационной политики направило запрос к руководству ФПУ, чтобы тщательно разобраться в ситуации с возможным открытием покерного клуба в Доме профсоюзов.

 

Теги: #феникс_групп #фпу #дом_профсоюзов
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