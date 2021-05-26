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10:38 26.05.2021

ФПУ сообщила об обысках в Доме профсоюзов

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ФПУ сообщила об обысках в Доме профсоюзов

Сотрудники Государственного бюро расследований в среду, 26 мая, с 9:30 проводят обыски и изъятие служебных документов Федерации профсоюзов Украины в Доме профсоюзов в Киеве.

"В кабинете избранного вчера на VIIІ-м Съезде Федерации профсоюзов Украины председателя ФПУ Григория Осового, правовом и имущественном департаментах без предъявления каких-либо обвинений", - сообщает пресс-служба ФПУ.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает комментарием правоохранительных органов.

Теги: #гбр #обыски #дом_профсоюзов
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