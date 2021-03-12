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14:20 12.03.2021

Ткаченко предложил провести публичную дискуссию из-за открытия клуба спортивного покера в Доме профсоюзов

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Ткаченко предложил провести публичную дискуссию из-за открытия клуба спортивного покера в Доме профсоюзов

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает к публичной дискуссии в связи с открытием клуба спортивного покера в Доме профсоюзов.

"Поскольку руководство Федерации профсоюзов, на балансе которого находится Дом профсоюзов, не реагирует ни на обращения, ни на запросы Министерства культуры и информационной политики, хочу заявить о своей позиции относительно начала работы клуба спортивного покера. Считаю неправильным открытие развлекательного заведения любого направления в месте, где произошли трагические события Революции достоинства. В то же время стоило бы дополнительно поддержать Музей Революции достоинства, который частично действует в этом месте памяти и выполняет свою важную общественную миссию по утверждению ценностей гражданского общества и борьбы украинцев за свои права", - написал Ткаченко в Телеграм-канале в пятницу.

Министр высказал удивление тем, что до сих пор не было оценки открытия клуба в Доме профсоюзов со стороны мэра Киева Виталия Кличко.

"Конечно, я знаю, что КГГА, как и Министерство культуры и информполитики, не имеет юридического воздействия на профсоюзы Украины. И это вполне логично, поскольку профсоюзы априори должны быть независимыми в своей деятельности. Но независимость - не вседозволенность. Независимость - это ответственность. В частности, ответственность за сохранение истории того, какими жертвами она приобреталась и отстаивалась", - добавил он.

Ткаченко призвал общественность, журналистов, юристов, правоохранительные органы, Киевгорадминистрацию отреагировать на "это неоднозначное решение".

"Предлагаю сделать обсуждение этого вопроса открытым. Провести встречу с участием руководства Федерации профсоюзов Украины, адвокатов и членов семей Небесной сотни, Минкультуры, КГГА, общественности, журналистов и всех неравнодушных патриотов Украины", - заявил министр.

 

Теги: #ткаченко #покер #дом_профсоюзов
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