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13:43 16.12.2020

Апелляционный суд рассмотрит законность ареста Дома профсоюзов и МЦКИ 16-17 декабря

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Апелляционный суд рассмотрит законность ареста Дома профсоюзов и МЦКИ 16-17 декабря

Апелляционный суд Киева 16-17 декабря соответственно в 15:30 и в 12:40 рассмотрит жалобы на определения Печерского райсуда Киева от 3 ноября об аресте 6-ти и 11-ти объектов недвижимости, принадлежащих или ранее принадлежавших Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), в том числе Дома профсоюзов и Международного центра культуры и искусств (МЦКИ).

Как говорится в сообщении суда, истцами выступают Киевский городской совет профсоюзов, Федерация профсоюзов и ООО "БЦ "Майдан Плаза", во владении которого находится 6,79 тыс. кв. м в Доме профсоюзов.

В частности, речь также идет о ресторанном комплексе и других объектах на Трухановом острове и недвижимости на Парковой дороге, учебно-спортивной базе "Святошин" в Киеве и гостинично-оздоровительном комплексе "Золотая корона хотелс" в Трускавце.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 3 ноября четырьмя определениями арестовал Дом профсоюзов, МЦКИ и 24 других объекта недвижимости пребывающих или бывших во владении ФПУ, в том числе санатории "Укрпрофздравницы" в Киеве, Ирпене и Одессе. Наложение ареста было инициировано Офисом Генерального прокурора для сохранности вещественных доказательств по возбужденному в сентябре этого года уголовному производству №12020000000000878 о присвоении и растрате государственного имущества в особо крупных размерах.

ФПУ, в свою очередь, заявила, что законно владеет и распоряжается имуществом, которое ранее было арестовано.

По данным Апелляционного суда Киева, жалобы на эти определения об арестах также подали "Укрпрофтур" и "Укрпрофздравница", их планируется рассмотреть соответственно 21 и 22 декабря.

Теги: #мцки #дом_профсоюзов #апелляционный_суд
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