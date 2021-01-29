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14:34 29.01.2021

Ткаченко шокирован информацией, что в Доме профсоюзов на Майдане Независимости собираются открыть покерный клуб

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Ткаченко шокирован информацией, что в Доме профсоюзов на Майдане Независимости собираются открыть покерный клуб

Министерство культуры и информационной политики направило запрос к руководству Федерации профсоюзов Украины, чтобы тщательно разобраться в ситуации с возможным открытием покерного клуба в Доме профсоюзов на Майдане Независимости.

«Известие о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб, шокировала. В первую очередь как гражданина. В здании, где во время Революции Достоинства был штаб Майдана. Там, где при пожаре погибли люди. Память о трагических событиях тех дней должна быть сохранена, а мемориальное наследство почтено достойно», - написал глава Минкультуры Александр Ткаченко в Телеграм-канале.

Министр отметил, что обеспокоен такими действиями и решениями.

«Очевидно, что для «спортивного покера» там не место. Министерство культуры и информационной политики уже направило запрос к руководству Федерации профсоюзов Украины, чтобы тщательно разобраться в ситуации», - отметил Ткаченко.

По его словам, в случае, если факт будет доказан - Минкультуры сделать все зависящее, чтобы не допустить размещения в Доме профсоюзов любых развлекательных заведений.

 

Теги: #ткаченко #минкультуры #дом_профсоюзов
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