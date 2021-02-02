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16:54 02.02.2021

Сервис "Штрафы UA" запустил возможность для предпринимателей контролировать оплату ПДД штрафов по всем транспортным средствам компании

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Сервис "Штрафы UA" запустил возможность для предпринимателей контролировать оплату ПДД штрафов по всем транспортным средствам компании

 Украинский платежно-информационный сервис "Штрафы UA" запустил возможность для владельцев компаний контролировать оплату штрафов ПДД по авто, которые они используют для ведения бизнеса, сообщил сервис во вторник

"Мы проанализировали ситуацию с оплатой штрафов в Украине и выявили, что начинающим предпринимателям с небольшим автопарком нужна функция, которая помогает контролировать наличие постановлений не только по каждому автомобилю, но и по водителям, а также осуществлять контроль своевременного погашения виновными", - цитируется в сообщении основатель "Штрафы UA" Денис Дмитров.

Новая возможность сервиса позволяет контролировать до 10 машин и получать уведомления не только по штрафам ПДД, которые оформлены на автомобили, но и по штрафам, выписанным на водителей.

"Это дает возможность своевременно погашать штрафы и избегать ситуации ареста авто в случае неуплаты водителем или бывшим наемным сотрудником. Кроме того, новая функция помогает формировать культуру ответственного вождения среди сотрудников предприятия. Для этого нужено установить сервис в смартфонах водителей, что позволит получать аналитику о стиле вождения каждого наемного сотрудника и использовать ее для формирования системы мотивации", - отмечают в "Штрафы UA".

По мнению основателей сервиса, для небольшого бизнеса, который активно использует собственный транспорт, своевременная и корректная оплата автоштрафов сложная, поскольку при нарушении ПДД штраф может быть выписан как на машину, так и на водителя. При этом если нарушение зафиксировал инспектор патрульной полиции, постановление оформляется на водителя, тогда неоплаченный сотрудником штраф может "зависнуть" на автомобиле со всеми вытекающими последствиями вплоть до ареста транспортного средства.

Дмитров также отмечает, что без надлежащего контроля из-за просроченных платежей в "черный" список должников Государственной исполнительной службы попадают владельцы машин, которые передали авто во временное пользование и о наличии штрафа узнают уже в кризисной ситуации, когда ГИС назначает дополнительные санкции за неуплату.

Функция контроля штрафов ПДД для предпринимателей позволяет зарегистрировать в приложении до 10 автомобилей и ввести данные водительских удостоверений наемных работников, которые им управляют.

После этого руководитель предприятия будет своевременно получать уведомления о новых штрафах в момент фиксации нарушений, сможет возлагать платежи на виновных и проверять статусы их погашения.

Установленное на смартфоне сотрудников приложение также позволяет с помощью новой функции контролировать стиль вождения каждого сотрудника (скорость, плавность маневров, расход топлива и др.) и тем самым формировать культуру безопасного вождения на дорогах.

В настоящее время функция контроля штрафов ПДД для предпринимателей уже доступна для iOS и Android.

Как сообщалось, в апреле 2020 года "Штрафы UA" совместно с Министерством внутренних дел Украины выпустил обновленное приложение, где водители по номеру водительского удостоверения, ИНН или по серии и номеру штрафа могут осуществить проверку и заплатить за нарушение ПДД.

"Штрафы UA" - запущенный в 2016 году платежно-информационный сервис для водителей Украины. Он помогает упростить процесс уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. С помощью сервиса в 2020 году было уплачено штрафов на сумму более 50 млн грн. Приложение скачали более 1 млн пользователей.

Теги: #пдд #штрафы
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