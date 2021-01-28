Дубай с 31 января сократит до трех суток срок действия ПЦР-тестов для туристов

Власти Дубая обновили правила въезда в эмират для иностранных пассажиров, все прибывающие граждане должны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки, сообщает журнал TimeOut.

"Власти Дубая обновили правила въезда для всех прибывающих в эмират граждан. С 31 января все пассажиры обязаны при въезде предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки. Ранее это время составляло 96 часов. Правило касается путешественников, прибывающих из любой страны мира", - пишет издание.

Тесты на коронавирус, сделанные в стране вылета, по-прежнему не нужны детям до 12 лет и гражданам ОАЭ.

Как отмечает журнал, обновленные правила станут частью мер по безопасности иностранцев и граждан ОАЭ на территории страны. Кроме того, гражданам из эпидемиологически неблагоприятных стран потребуется сдать дополнительный тест по прибытии в Дубай.

Как сообщает TimeOut Dubai, также с 31 января аэропорты Дубая должны проводить экспресс-тестирование методом ПЦР или делать экспресс-тесты на антигены пассажирам, вылетающим из Дубая в страны, где требуется предварительное тестирование.