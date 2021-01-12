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20:01 12.01.2021

ЕС должен быть сильнее в космосе - Мишель

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ЕС должен быть сильнее в космосе - Мишель

Европейский союз намерен использовать свой вес для построения глобального управления в космосе и принял космическую программу с беспрецедентным по размеру бюджетом, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Космос оказывает прямое влияние на нашу геополитическую цель стратегической автономии. Европа уже является крупным игроком в космосе. Если мы хотим быть сильнее и увереннее на глобальном уровне, мы также должны быть сильнее в космосе", - сказал он, выступая во вторник на 13-й Европейской космической конференции.

Мишель выделил цели, которые ЕС преследует в своей космической политике. Это - реализация его стратегий области климата и цифровизации. Программа "Коперник" уже зарекомендовала себя как инструмент мониторинга и наблюдения за Землей. Проекты спутников на низкой околоземной орбите должны позволить развитие широкополосной связи во всей Европе.

ЕС ассигновал на свою новую космическую программу 14,9 млрд евро, значительно больше, чем в предыдущем бюджете. Он считает, что космическая промышленность уже высококонкурентна на частных рынках и имеет большой потенциал для роста. Для этого он будет поддерживать бизнес в этих отраслях и облегчать ему доступ к финансированию, особенно для стартапов, малых и средних предприятий.

"Наконец, - отметил глава Евросовета, - космос оказывает прямое влияние на нашу геополитическую цель стратегической автономии".

"Космос также предлагает коммерческие задачи, - подчеркнул Мишель. - Справедливый доступ к мировым рынкам станет глобальной проблемой. Европа должна сыграть позитивную роль в этой сфере".

Теги: #задачи #ес #космос
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