Началась экспертиза аудиозаписей в рамках расследования убийства Шеремета - Геращенко

Украинские эксперты проводят экспертизу обнародованных аудиозаписей возможных разговоров руководства КГБ Беларуси в рамках расследования дела по заказчикам убийства журналиста Павла Шеремета, сообщает "Громадське радио" со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

По словам Геращенко, экспертиза голосов проводится в Украине украинскими экспертами по фоноскопическим экспертизам. "Для образца, если нельзя человека для этого опросить лично, будут брать какое-то его публичное выступление и сравнивать с записью. В этом случае придется идти таким же путем. Экспертам необходимо время, это сложная техническая экспертная работа", - сказал замминистра.

По его словам, поскольку преступление было совершено на территории Украины, то и расследование должно проводиться Украиной, а другие страны могут лишь оказывать содействие в расследовании в рамках международной правовой помощи.

"В случае с Беларусью, у меня есть сомнения, что она будут содействовать этому расследованию. Хотя было бы хорошо после установления лица, которое присутствует на пленках, его допросить. Но у меня есть большие сомнения, что нам это разрешат сделать. Та же история со свидетелями. Страна может отказать в допросе свидетелей, и тут нет вариантов, как вынудить страну это сделать", - отметил Геращенко.

Как сообщалось ранее со ссылкой на Национальную полицию Украины, аудиозапись, которую получила Нацполиция, уже направили для проведения фоноскопической экспертизы. Как известно, фоноскопическая экспертиза изначально проводится для установления пригодности записи к дальнейшему ее исследованию.

Также, согласно сообщению Нацполиции, необходимо провести следственные действия с человеком, который является распорядителем звукозаписи, а поскольку он находится на территории одной из стран ЕС, то для этого необходимо соблюсти процедуры международной правовой помощи, и уже сформирована группа, которая готова в ближайшее время выехать в страну, где находится собственник записи.

Кроме того, следователи Нацполиции подготовили официальное приглашение в Украину этому лицу для участия в следственных действиях, он получен процессуальный статус свидетеля и ему будет обеспечена надлежащая охрана.

4 января интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на обнародованные аудиозаписи и бельгийское издание EUobserver сообщило о том, что убийство Шеремета готовили спецслужбы Беларуси. Как следует из записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 году Вадима Зайцева, переданные "Украинской правде" белорусской оппозицией, секретные службы Беларуси в 2012 году по приказу президента Беларуси Александра Лукашенко обсуждали возможность подорвать взрывчаткой Шеремета, что было осуществлено 4 года спустя.

Позже в тот же день Национальная полиция Украины сообщила, что получила в свое распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета - документы и аудиозаписи, сделанные не позже 2012 года. В ведомстве также сообщили, что следствие получило разрешение на проведение следственных действий в одной из стран Европы, а распорядителя переданной информации пригласили для проведения следственных действий.