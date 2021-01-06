События

12:57 06.01.2021

Началась экспертиза аудиозаписей в рамках расследования убийства Шеремета - Геращенко

3 мин читать
Началась экспертиза аудиозаписей в рамках расследования убийства Шеремета - Геращенко

Украинские эксперты проводят экспертизу обнародованных аудиозаписей возможных разговоров руководства КГБ Беларуси в рамках расследования дела по заказчикам убийства журналиста Павла Шеремета, сообщает "Громадське радио" со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

По словам Геращенко, экспертиза голосов проводится в Украине украинскими экспертами по фоноскопическим экспертизам. "Для образца, если нельзя человека для этого опросить лично, будут брать какое-то его публичное выступление и сравнивать с записью. В этом случае придется идти таким же путем. Экспертам необходимо время, это сложная техническая экспертная работа", - сказал замминистра.

По его словам, поскольку преступление было совершено на территории Украины, то и расследование должно проводиться Украиной, а другие страны могут лишь оказывать содействие в расследовании в рамках международной правовой помощи.

"В случае с Беларусью, у меня есть сомнения, что она будут содействовать этому расследованию. Хотя было бы хорошо после установления лица, которое присутствует на пленках, его допросить. Но у меня есть большие сомнения, что нам это разрешат сделать. Та же история со свидетелями. Страна может отказать в допросе свидетелей, и тут нет вариантов, как вынудить страну это сделать", - отметил Геращенко.

Как сообщалось ранее со ссылкой на Национальную полицию Украины, аудиозапись, которую получила Нацполиция, уже направили для проведения фоноскопической экспертизы. Как известно, фоноскопическая экспертиза изначально проводится для установления пригодности записи к дальнейшему ее исследованию.

Также, согласно сообщению Нацполиции, необходимо провести следственные действия с человеком, который является распорядителем звукозаписи, а поскольку он находится на территории одной из стран ЕС, то для этого необходимо соблюсти процедуры международной правовой помощи, и уже сформирована группа, которая готова в ближайшее время выехать в страну, где находится собственник записи.

Кроме того, следователи Нацполиции подготовили официальное приглашение в Украину этому лицу для участия в следственных действиях, он получен процессуальный статус свидетеля и ему будет обеспечена надлежащая охрана.

4 января интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на обнародованные аудиозаписи и бельгийское издание EUobserver сообщило о том, что убийство Шеремета готовили спецслужбы Беларуси. Как следует из записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 году Вадима Зайцева, переданные "Украинской правде" белорусской оппозицией, секретные службы Беларуси в 2012 году по приказу президента Беларуси Александра Лукашенко обсуждали возможность подорвать взрывчаткой Шеремета, что было осуществлено 4 года спустя.

Позже в тот же день Национальная полиция Украины сообщила, что получила в свое распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета - документы и аудиозаписи, сделанные не позже 2012 года. В ведомстве также сообщили, что следствие получило разрешение на проведение следственных действий в одной из стран Европы, а распорядителя переданной информации пригласили для проведения следственных действий.

Теги: #шеремет #экспертиза #аудиозаписи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:45 05.01.2021
Следственные действия в связи с возможным "белорусским следом" в деле Шеремета могут быть проведены на территории Европы в январе – Аваков

Следственные действия в связи с возможным "белорусским следом" в деле Шеремета могут быть проведены на территории Европы в январе – Аваков

14:22 05.01.2021
Нацполиция готова к следственным действиям с людьми, распространившими информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета

Нацполиция готова к следственным действиям с людьми, распространившими информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета

12:22 04.01.2021
Нацполиция получила разрешение на проведение следствия в деле об убийстве Шеремета в одной из европейских стран

Нацполиция получила разрешение на проведение следствия в деле об убийстве Шеремета в одной из европейских стран

12:07 04.01.2021
Нацполиция получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета

Нацполиция получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета

21:39 02.01.2021
Минздрав Армении подтвердил гибель более 3,3 тыс. военнослужащих в карабахском конфликте

Минздрав Армении подтвердил гибель более 3,3 тыс. военнослужащих в карабахском конфликте

22:22 11.12.2020
Прокурор суда в Гааге объявила о завершении предварительной экспертизы украинских дел: есть основания полагать, что совершены преступления против человечности

Прокурор суда в Гааге объявила о завершении предварительной экспертизы украинских дел: есть основания полагать, что совершены преступления против человечности

18:32 11.12.2020
МОН поручило провести экспертизу учебника "Защита Отечества" на предмет наличия изображения военного в российской форме

МОН поручило провести экспертизу учебника "Защита Отечества" на предмет наличия изображения военного в российской форме

22:45 10.12.2020
Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко остается под стражей до 2 февраля 2021 года

Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко остается под стражей до 2 февраля 2021 года

16:08 07.12.2020
Апелляционный суд оставил под стражей Антоненко

Апелляционный суд оставил под стражей Антоненко

10:30 02.11.2020
Минздрав готовит реформу системы медико-социальной экспертизы

Минздрав готовит реформу системы медико-социальной экспертизы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО

В ВСУ указали на термины, рекомендуемые для описания войны на Донбассе в СМИ

В Украине за сутки зафиксировано 6 911 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 14 490 человек – Степанов

Следственные действия в связи с возможным "белорусским следом" в деле Шеремета могут быть проведены на территории Европы в январе – Аваков

Кабмин Украины разрешил магазинам продавать бытовую химию и прессу во время локдауна

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине в 2021 году будет создано Агентство оборонных технологий - Уруский

Синоптики прогнозируют в Украине дожди с мокрым снегом

В Ивано-Франковской области горел коттедж, эвакуированы 25 человек – ГСЧС

Украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО

Бывший экономический советник Трампа назначен вице-председателем IBM

В ВСУ указали на термины, рекомендуемые для описания войны на Донбассе в СМИ

Полиция открыла дело в связи с гибелью сына Корбана

В период локдауна в Киеве закроют рождественские ярмарки – КГГА

В Киеве за сутки выявлен 931 новый случай COVID-19, в том числе у 25 медиков

Около 27 тыс. правоохранителей будут следить за порядком в Украине на Рождество

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА