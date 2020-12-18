Координационный совет по вопросам микробизнеса должен начать работу уже на следующей неделе – Офис президента

Координационный совет, который должен разработать законодательные изменения для комплексного решения проблем малого и микробизнеса, должен начать работу уже на следующей неделе, чтобы не затягивать с решением актуальных вопросов, сообщается на сайте главы государства в пятницу.

Как отмечается в сообщении, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел по видеосвязи совещание с представителями малого предпринимательства по созданию координационного совета и отметил, что тот должен стать площадкой для дискуссий по выработке решений, которые затем могут воплощаться через соответствующие проекты законов и постановлений, которые будет принимать парламент или правительство.

"Мы открыты к диалогу. Мы заинтересованы в том, чтобы это был действительно рабочий механизм, который работал бы и имел эффект и для страны, и для власти, и для предпринимателей", - сказал Ермак.

По его словам, главам областных государственных администраций было поручено создать рабочие группы, деятельность которых будет координировать первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко. "У нас будет координация с каждым регионом Украины. Потому что есть общегосударственные вопросы, а есть те, которые касаются отдельных регионов, которые имеют свои особенности. Нам важно услышать каждого предпринимателя, где бы он сейчас не находился", - отметил руководитель Офиса главы государства.

В совещательный орган при президенте войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса президента Украины. Все они приняли участие в онлайн-совещании в пятницу. "Они имели возможность высказать мотивы своих выступлений и протестов, замечания и предложения. Все соглашались, что среди первоочередных шагов должно быть разрешения на применение регистраторов расчетных операций (РРО)", - говорится в сообщении.