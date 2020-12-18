События

20:49 18.12.2020

Координационный совет по вопросам микробизнеса должен начать работу уже на следующей неделе – Офис президента

2 мин читать
Координационный совет по вопросам микробизнеса должен начать работу уже на следующей неделе – Офис президента

Координационный совет, который должен разработать законодательные изменения для комплексного решения проблем малого и микробизнеса, должен начать работу уже на следующей неделе, чтобы не затягивать с решением актуальных вопросов, сообщается на сайте главы государства в пятницу.

Как отмечается в сообщении, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел по видеосвязи совещание с представителями малого предпринимательства по созданию координационного совета и отметил, что тот должен стать площадкой для дискуссий по выработке решений, которые затем могут воплощаться через соответствующие проекты законов и постановлений, которые будет принимать парламент или правительство.

"Мы открыты к диалогу. Мы заинтересованы в том, чтобы это был действительно рабочий механизм, который работал бы и имел эффект и для страны, и для власти, и для предпринимателей", - сказал Ермак.

По его словам, главам областных государственных администраций было поручено создать рабочие группы, деятельность которых будет координировать первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко. "У нас будет координация с каждым регионом Украины. Потому что есть общегосударственные вопросы, а есть те, которые касаются отдельных регионов, которые имеют свои особенности. Нам важно услышать каждого предпринимателя, где бы он сейчас не находился", - отметил руководитель Офиса главы государства.

В совещательный орган при президенте войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса президента Украины. Все они приняли участие в онлайн-совещании в пятницу. "Они имели возможность высказать мотивы своих выступлений и протестов, замечания и предложения. Все соглашались, что среди первоочередных шагов должно быть разрешения на применение регистраторов расчетных операций (РРО)", - говорится в сообщении.

Теги: #координационный_совет #малый_бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:16 11.12.2020
Ощадбанк выдал малому бизнесу 1 млрд грн кредитов под минимальные проценты по партнерским программам

Ощадбанк выдал малому бизнесу 1 млрд грн кредитов под минимальные проценты по партнерским программам

14:41 24.11.2020
Зеленский анонсировал новый пакет помощи бизнесу в случае локдауна

Зеленский анонсировал новый пакет помощи бизнесу в случае локдауна

15:02 11.10.2020
Тимошенко назвала местные выборы шансом изменить ошибочную стратегию развития Украины

Тимошенко назвала местные выборы шансом изменить ошибочную стратегию развития Украины

21:49 29.09.2020
Зеленский создал Координационный совет по решению проблем в сфере градостроительства

Зеленский создал Координационный совет по решению проблем в сфере градостроительства

13:33 19.08.2020
Координационный совет отвергает угрозы со стороны Лукашенко, не воспринимает их всерьез

Координационный совет отвергает угрозы со стороны Лукашенко, не воспринимает их всерьез

19:01 23.03.2020
Зеленский ввел в состав Координационного совета по противодействию распространению Covid-19 Баканова и Разумкова

Зеленский ввел в состав Координационного совета по противодействию распространению Covid-19 Баканова и Разумкова

21:29 22.03.2020
В Координационном совете по противодействию распространения коронавируса COVID-19 Рада не представлена - Разумков

В Координационном совете по противодействию распространения коронавируса COVID-19 Рада не представлена - Разумков

15:16 22.09.2010
Депутаты не поддержали введение налоговых каникул для малого бизнеса

Депутаты не поддержали введение налоговых каникул для малого бизнеса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский приветствует решение МВФ начать миссию в Украине по кредитному соглашению

Миссия МВФ начнет 1-й пересмотр программы stand by для Украины с 21 по 23 декабря – Фонд

В 2021 году Россия продолжит блокирование работы ТКГ и попытки окончательно вытеснить "нормандский формат" – Украинский институт будущего

Похороны Кернеса состоятся 23 декабря - секретарь Харьковского горсовета

Татарова уведомили о подозрении по делу о завладении имуществом Нацгвардии

ПОСЛЕДНЕЕ

В Европе стремительно растет число заражений COVID-19

В Офисе президента заявили, что не пустили сотрудников НАБУ в здание из-за "выхода за пределы законных процедур"

Байден с супругой в понедельник сделают прививки от COVID-19

Зеленский приветствует решение МВФ начать миссию в Украине по кредитному соглашению

Украина и Турция проработают дополнительные возможности сотрудничества между ВМС государств - заявление по результатам "Квадриги"

В Австрии с 26 декабря на месяц вводят третий локдаун из-за коронавируса

В Хорватии на праздники запретят ездить между городами из-за COVID-19

Украина должна будет искать дополнительный ресурс для вакцинации от коронавируса, прогнозирует Разумков

Миссия МВФ начнет 1-й пересмотр программы stand by для Украины с 21 по 23 декабря – Фонд

В Швеции станет обязательным ношение маски в транспорте, рестораны могут закрыть

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА