Выборы

Выборы

15:02 11.10.2020

Тимошенко назвала местные выборы шансом изменить ошибочную стратегию развития Украины

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Тимошенко назвала местные выборы шансом изменить ошибочную стратегию развития Украины

Местные выборы, назначенные в Украине на 25 октября, дают людям возможность привести к власти сильные профессиональные команды на местах, которые, объединившись, смогут задействовать ресурсы страны для службы гражданам и сделать украинцев состоятельными.

Как сообщается на сайте партии "Батькивщина", об этом в воскресенье заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко на встрече с представителями малого бизнеса в Виннице.

"Манипуляции с ценами на газ, сокращение социальных выплат, распродажа украинской земли иностранцам, продажа с молотка объектов стратегической собственности - избрав на выборах "кота в мешке", страна сегодня получает все новые и новые "сюрпризы" в виде псевдореформ, не направленных на лучшую жизнь людей", - сказала Тимошенко.

Она высказала убеждение, что именно местные выборы смогут привести команды, которые не входят в провластное большинство, и тогда большая сила громад сможет начать менять политику в стране.

"Нам надо немедленно действовать, и у нас есть шанс это сделать на выборах 25 октября – сказать "нет" ложному курсу власти. Сегодня люди имеют для этого все возможности. Поэтому к выбору нужно отнестись ответственно, избирать не рекламные лозунги, а настоящих профессионалов, которые на деле показали, что им можно доверять", - призвала Тимошенко.

Теги: #малый_бизнес #тимошенко #винница

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