Политика

20:58 01.12.2021

Турчинов заявил о необходимости досрочных выборов в ВР и создании координационного совета объединённой оппозиции

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Турчинов заявил о необходимости досрочных выборов в ВР и создании координационного совета объединённой оппозиции

Руководитель центрального штаба партии "Европейская Солидарность", бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил о необходимости проведения досрочных выборов в Верховную Раду и создании координационного совета объединённой оппозиции.

Как передаёт корреспондент "Интерфакс-Украина", Турчинов, выступая на акции протеста "Защити Украину - останови переворот" на Майдане Независимости в среду заявил, что "сегодня Украина под руководством Зеленского возвращается к временам экс-президента Виктора Януковича".

Он также подверг критике заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности вести прямые переговоры с Россией по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Идти на "договорняк" с (президентом РФ Владимиром – ИФ) Путиным - это единственное, что предложил в вопросах безопасности Зеленский сегодня. Это унижение и позор. Нет "договорнякам" с Путиным. За 3 года он так и не понял, что этот кремлёвский "шакал" понимает только силу", - заявил он.

Турчинов заявил, что стране необходимы досрочные выборы в Верховную Раду и замена власти в стране на новую патриотическую, которая будет способна защитить страну и остановить капитуляции.

"Показать единство нации поможет единение патриотических сил... Я убежден, что пришло время создания координационного совета объединённой оппозиции, которая поведет патриотов и украинцев на штурм этой "зеленой" позорной пока что ещё власти. Мы это будем делать в соответствии с Конституцией, в соответствии с законами", - сказал он.

Теги: #оппозиция #координационный_совет
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