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21:49 29.09.2020

Зеленский создал Координационный совет по решению проблем в сфере градостроительства

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Президент Украины Владимир Зеленский 29 сентября подписал указ о создании Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства как консультативно-совещательного органа при президенте Украины.

Как сообщается на сайте главы государства, данный орган будет сформирован с целью создания надлежащих условий для реализации права граждан на жилье, наработки эффективных механизмов защиты прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства.

Основными задачами Координационного совета являются: изучение проблемных вопросов, возникающих при реализации права граждан на жилье, обеспечении прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства, установление предпосылок их возникновения; системный анализ практики реализации государственной политики в сфере градостроительства; мониторинг состояния выполнения актов законодательства в сфере градостроительства; выработки предложений президенту Украины относительно стимулирования и развития инвестиционной деятельности в сфере градостроительства; внедрения эффективных механизмов защиты прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства; решения проблемных вопросов в сфере градостроительства.

Координационный совет для выполнения возложенных на него задач имеет право в установленном порядке: получать от государственных органов и органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций необходимые информацию, документы и материалы; привлекать для рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции, представителей государственных органов, а также представителей предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений, независимых специалистов.

Координационный совет в процессе выполнения возложенных на нее задач взаимодействует с другими вспомогательными органами и службами, образованными президентом Украины, а также с государственными органами, органами местного самоуправления, Всеукраинской ассоциацией органов местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями.

Руководитель Офиса президента Украины в месячный срок должен внести предложения по персональному составу Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.

Теги: #координационный_совет #украина #градостроительство
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