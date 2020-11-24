Политика

14:41 24.11.2020

Зеленский предлагает Раде утвердить единоразовую матпомощь закрытому в карантин бизнесу

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Зеленский предлагает Раде утвердить единоразовую матпомощь закрытому в карантин бизнесу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина, в частности, о единоразовой материальной помощи.

"В ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты, которые будут предусматривать следующее: одноразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за усиления карантина. И если вы ФЛП, и вынуждены закрыть, например, своё кафе, или наемный работник, и вас увольняют из-за того, что кафе закрывается, то вы сможете получить помощь в размере 8 тыс. грн", - сказал он в своем влоге во вторник.

Теги: #коронавирус #зеленский #малый_бизнес #матпомощь
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