Зеленский предлагает Раде утвердить единоразовую матпомощь закрытому в карантин бизнесу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина, в частности, о единоразовой материальной помощи.

"В ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты, которые будут предусматривать следующее: одноразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за усиления карантина. И если вы ФЛП, и вынуждены закрыть, например, своё кафе, или наемный работник, и вас увольняют из-за того, что кафе закрывается, то вы сможете получить помощь в размере 8 тыс. грн", - сказал он в своем влоге во вторник.