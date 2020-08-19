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13:33 19.08.2020

Координационный совет отвергает угрозы со стороны Лукашенко, не воспринимает их всерьез

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Координационный совет отвергает угрозы со стороны Лукашенко, не воспринимает их всерьез

Координационный совет белорусской оппозиции продолжит работу, несмотря на угрозы со стороны президента Александра Лукашенко, сообщил в среду "Интерфаксу" официальный представитель совета Антон Родненков.

"Эти угрозы, скорее, носят вербальный характер. Это попытка запугать общество. Однако мы всерьез это не воспринимаем и продолжаем работу в обычном режиме. Запланированное на сегодня первое заседание состоится", - сказал Родненков.

По его словам, в совете не видят предпосылок для преследований членов организации.

"Мы видим, что государство, власти готовы действовать брутально и с нарушением законов. Не исключаем, что могут и на такие меры (задержания членов совета) пойти. Все члены совета отдают себе в этом отчет. Однако предпосылок для преследований мы не видим. Координационный совет - это неполитический общественный орган. Это не та структура, которая хочет получить власть", - сказал собеседник агентства.

Родненков напомнил, что совет не является политической партией.

"Этот орган ставит своей целью поиск общественного консенсуса. Без диалога, без построения консенсуса в обществе из сложившегося кризиса не выйти", - сказал он.

Ранее Лукашенко назвал координационный совет "черной сотней" и пообещал "разогнать метлой".

Теги: #лукашенко #координационный_совет #беларусь
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