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19:01 23.03.2020

Зеленский ввел в состав Координационного совета по противодействию распространению Covid-19 Баканова и Разумкова

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Зеленский ввел в состав Координационного совета по противодействию распространению Covid-19 Баканова и Разумкова

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Координационного совета по противодействию распространению Covid-19 главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова (по согласию).

Соответствующий указ №104/2020 опубликован на официальном сайте главы государства и и вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, Зеленский 16 марта создал Координационный совет по противодействию распространения Covid-19 и возглавил его. Также в состав совета вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны, представители Офиса президента, правительства во главе с премьером.

Теги: #зеленский #координационный_совет
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