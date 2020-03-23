Зеленский ввел в состав Координационного совета по противодействию распространению Covid-19 Баканова и Разумкова

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Координационного совета по противодействию распространению Covid-19 главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова (по согласию).

Соответствующий указ №104/2020 опубликован на официальном сайте главы государства и и вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, Зеленский 16 марта создал Координационный совет по противодействию распространения Covid-19 и возглавил его. Также в состав совета вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны, представители Офиса президента, правительства во главе с премьером.