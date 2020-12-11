Аваков: РФ фактически признала свое участие в фальсификации дела Маркива и начинает собственное преследование

Российская Федерация фактически признала свое участие в попытке фальсификации дела украинского нацгвардейца Виталия Маркива и начинает собственное его преследование, заявляет глава МВД Арсен Аваков.

"Путинский режим фактически признал свое участие в попытки фальсификации дела нацгвардейца Виталия Маркива, а когда не получилось - начинается неприкрытое собственное преследование", - написал Аваков в Твиттере, комментируя решение Московского суда о заочном аресте Маркива.

При этом он добавил: "Как говорят в России: на воре и шапка горит".

Аваков заверил: "Украина никогда не оставит своего солдата".