СК РФ вновь прибегает к подмене правоохранительных функций выполнением политических заказов - МИД об "обвинении" Маркиву

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что постановление Следственного комитета РФ по выдвижению "обвинения" военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву в убийстве и объявление его в международный розыск является ничтожным, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Следственный комитет России в очередной раз прибегает к подмене правоохранительных функций выполнением политических заказов. Это касается и вопроса использования Интерпола для политически мотивированных преследований", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он подчеркнул, что Министерство иностранных дел Украины в полной мере выполнит свои функции и обеспечит защиту прав и интересов граждан Украины.

Как сообщилось, Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли.

12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству Роккелли.

Решение было обжаловано, и 3 ноября Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу Маркива. 4 ноября он вернулся с представителями украинской делегации в Украину.

В пятницу, 11 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Маркива, которого российские следователи объявили в международный розыск по обвинению в убийстве.

Следственный комитет РФ предъявил украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву обвинение в убийстве российского гражданина Андрея Миронова на Донбассе.