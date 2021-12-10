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03:30 10.12.2021

Зеленский поприветствовал решение суда, который оставил в силе оправдательный приговор нацгвардейцу Маркиву

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Зеленский поприветствовал решение суда, который оставил в силе оправдательный приговор нацгвардейцу Маркиву

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал решение Кассационного суда Италии, который оставил в силе оправдательный приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву.

"Справедливость одержала верх! Все лживые обвинения в отношении нашего нацгвардейца Виталия Маркива отклонены Верховным судом Италии. Теперь ни у кого нет никаких оснований сомневаться в чести и доблести Виталия, вставшего на защиту территориальной целостности Украины. Приветствую, Виталий!", – написал глава государства в своем Твиттере в четверг.

Как сообщалось, Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли.

12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству Роккелли.

Решение было обжаловано, и 3 ноября 2020 года Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу Маркива. 4 ноября он вернулся с представителями украинской делегации в Украину.

11 декабря 2020 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Маркива, которого российские следователи объявили в международный розыск по обвинению в убийстве.

Следственный комитет РФ предъявил украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву обвинение в убийстве российского гражданина Андрея Миронова на Донбассе.

9 декабря суд в Риме оставил в силе приговор Миланского апелляционного суда, которым военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив признается невиновным в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли.

"Только что в Риме завершилось рассмотрение кассационной жалобы по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Несмотря на давление и попытки отменить оправдательный приговор, суд последней инстанции оставил решение в силе", - написал экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в телеграмм-канале.

 

 

Теги: #италия #зеленский #маркив #суд
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