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18:19 09.12.2021

Кассационный суд оставил в силе оправдательный приговор нацгвардейцу Маркиву – Аваков

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Кассационный суд оставил в силе оправдательный приговор нацгвардейцу Маркиву – Аваков

Суд в Риме оставил в силе приговор Миланского апелляционного суда, которым военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив признается невиновным в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли.

"Только что в Риме завершилось рассмотрение кассационной жалобы по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Несмотря на давление и попытки отменить оправдательный приговор, суд последней инстанции оставил решение в силе", - написал экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в телеграмм-канале.

Как сообщилось, Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли.

12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству Роккелли.

Решение было обжаловано, и 3 ноября 2020 года Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу Маркива. 4 ноября он вернулся с представителями украинской делегации в Украину.

11 декабря 2020 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Маркива, которого российские следователи объявили в международный розыск по обвинению в убийстве.

Следственный комитет РФ предъявил украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву обвинение в убийстве российского гражданина Андрея Миронова на Донбассе.

 

Теги: #италия #маркив #суд
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