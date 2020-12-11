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12:54 11.12.2020

Московский суд заочно арестовал Маркива по делу об убийстве российского правозащитника и итальянского журналиста на Донбассе

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Московский суд заочно арестовал Маркива по делу об убийстве российского правозащитника и итальянского журналиста на Донбассе

Басманный суд Москвы в пятницу санкционировал заочный арест украинского военного Виталия Маркива, объявленного российскими следователями в международный розыск по обвинению в убийстве.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Маркива меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Маркиву заочно предъявлено обвинение по части 2 стати 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, совершённое общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды).

Уголовное дело против Маркива касается событий 2014 года, когда под минометным обстрелом в районе села Андреевка под Славянском погиб итальянский репортер Андреа Роккелли

Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста. 12 июля 2019 года итальянский суд приговорил его к 24 годам лишения свободы. Это решение суда было обжаловано защитой и 3 ноября 2020 года стало известно, что Миланский апелляционный суд оправдал украинца.

После освобождения Маркив вернулся в Украину.

Теги: #рф #маркив #суд
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