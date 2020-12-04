В Офисе президента прошла встреча с блогерами и представителями гражданского общества

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец, советники руководителя Офиса президента Михаил Подоляк и Алексей Арестович провели встречу с блогерами и представителями гражданского общества, которые занимаются сферой национальной безопасности и обороны.

На встрече обсуждались проблемы, касающиеся основ безопасности страны и консолидации общества. Особое внимание уделили обсуждению конфликтных вопросов, которые вызывают общественный резонанс.

Подоляк подчеркнул, что в обществе имеются определенные "болевые точки", и необходимо сотрудничать для решения этих проблем. Вместе с тем никаких альтернативных оценок событий, происходящих на Донбассе, не может быть.

"У нас должен быть один голос, одна государственная позиция в этом направлении. Мы должны понимать, что это - война, есть конкретные страны, которые принимают в ней участие. Никаких автономных оккупационных администраций, которые сами по себе, нет", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что у делегации Украины в Трехсторонний контактной группе есть официальный спикер Алексей Арестович, который будет озвучивать консолидированную позицию по вопросам, обсуждаемым в рамках ТКГ.

"Есть конкретный спикер, он будет выражать позицию государства Украина", - сказал Подоляк.

В свою очередь Машовец рассказал о новых подходах в кадровой политике ВСУ и Министерства обороны Украины, а также проинформировал участников встречи о подходах президента к оценке эффективности государственного оборонного заказа. Он призвал представителей общественности участвовать в обсуждении проблемных ситуаций в секторе обороны.