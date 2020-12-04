События

20:18 04.12.2020

В Офисе президента прошла встреча с блогерами и представителями гражданского общества

1 мин читать
В Офисе президента прошла встреча с блогерами и представителями гражданского общества

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец, советники руководителя Офиса президента Михаил Подоляк и Алексей Арестович провели встречу с блогерами и представителями гражданского общества, которые занимаются сферой национальной безопасности и обороны.

На встрече обсуждались проблемы, касающиеся основ безопасности страны и консолидации общества. Особое внимание уделили обсуждению конфликтных вопросов, которые вызывают общественный резонанс.

Подоляк подчеркнул, что в обществе имеются определенные "болевые точки", и необходимо сотрудничать для решения этих проблем. Вместе с тем никаких альтернативных оценок событий, происходящих на Донбассе, не может быть.

"У нас должен быть один голос, одна государственная позиция в этом направлении. Мы должны понимать, что это - война, есть конкретные страны, которые принимают в ней участие. Никаких автономных оккупационных администраций, которые сами по себе, нет", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что у делегации Украины в Трехсторонний контактной группе есть официальный спикер Алексей Арестович, который будет озвучивать консолидированную позицию по вопросам, обсуждаемым в рамках ТКГ.

"Есть конкретный спикер, он будет выражать позицию государства Украина", - сказал Подоляк.

В свою очередь Машовец рассказал о новых подходах в кадровой политике ВСУ и Министерства обороны Украины, а также проинформировал участников встречи о подходах президента к оценке эффективности государственного оборонного заказа. Он призвал представителей общественности участвовать в обсуждении проблемных ситуаций в секторе обороны.

Теги: #позиция #донбасс
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:09 04.12.2020
Зеленский: ответственность за ложь в декларациях пока не такая жесткая, как хотелось бы, но это пока

Зеленский: ответственность за ложь в декларациях пока не такая жесткая, как хотелось бы, но это пока

19:25 04.12.2020
Разумков прогнозирует, что на следующей пленарной неделе Рада сможет продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса

Разумков прогнозирует, что на следующей пленарной неделе Рада сможет продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса

14:10 03.12.2020
Арестович не исключает еще одного обмена удерживаемыми до конца года

Арестович не исключает еще одного обмена удерживаемыми до конца года

19:24 02.12.2020
Рада просит Кабмин соединить ж/д-сообщением северные районы Луганской области с общей сетью УЖД

Рада просит Кабмин соединить ж/д-сообщением северные районы Луганской области с общей сетью УЖД

17:42 01.12.2020
ММПЧУ ООН фиксирует отсутствие жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий на Востоке Украины в течение трех месяцев

ММПЧУ ООН фиксирует отсутствие жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий на Востоке Украины в течение трех месяцев

08:53 01.12.2020
Премьер Ирландии рассчитывает на заключение соглашения с Великобританией по рыболовству

Премьер Ирландии рассчитывает на заключение соглашения с Великобританией по рыболовству

22:51 27.11.2020
Трамп: Байден проиграл президентскую гонку в крупных городах, а победил - в коррумпированных

Трамп: Байден проиграл президентскую гонку в крупных городах, а победил - в коррумпированных

21:05 27.11.2020
На Донбассе задержан военнослужащий, который избил и поджег своего сослуживца – Офис генпрокурора

На Донбассе задержан военнослужащий, который избил и поджег своего сослуживца – Офис генпрокурора

21:47 26.11.2020
В вопросе достижения мира на Донбассе есть движение вперед - Офис президента

В вопросе достижения мира на Донбассе есть движение вперед - Офис президента

20:36 25.11.2020
Кравчук заявил решительный протест делегации РФ в ТКГ из-за убийства украинского военнослужащего Минкина на Донбассе

Кравчук заявил решительный протест делегации РФ в ТКГ из-за убийства украинского военнослужащего Минкина на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: ответственность за ложь в декларациях пока не такая жесткая, как хотелось бы, но это пока

Глава НАПК просит Зеленского ветировать законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование: он не предусматривает лишения свободы

Зеленский уверен, что Украине не нужен локдаун в декабре, но есть его вероятность в январе

ЕСПЧ объединил два межгосударственных иска Украины к РФ с межгосударственным иском Нидерландов против РФ в деле о сбитом МН17

Вопрос по руководителю правительства в ближайшее время подниматься не будет - Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

Будущая работа и эффективность новой правоохранительной структуры зависит от качества подготовки законопроекта "Про Бюро экономической безопасности Украины"

Суд продлил до февраля арест обвиняемых в убийстве активистки Гандзюк Мангера и Левина

Правоохранители возбудили два уголовных дела за проявление межнациональной розни

Пентагон к 2026 году развернет еще 20 ракет-перехватчиков национальной системы ПРО

Вакцины сами по себе не cмогут полностью ликвидировать COVID-19 - ВОЗ

Разумков не уверен, что Рада сможет заполнить свою квоту в КС на следующей пленарной неделе

Чубайс на посту спецпредставителя президента РФ займется связями с входящими в систему ООН организациями – Песков

Глава НАПК просит Зеленского ветировать законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование: он не предусматривает лишения свободы

Суд отправил на принудительное психиатрическое лечение гражданина Узбекистана, угрожавшего взорвать отделение банка в бизнес-центре в Киеве

Горнолыжные курорты в Швейцарии будут работать на Рождество для внутренних туристов, если получат разрешение региональных властей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА