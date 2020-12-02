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10:20 02.12.2020

Посол Украины Корнийчук: мы приложим максимум усилий для привлечения израильских инвестиций

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Посол Украины Корнийчук: мы приложим максимум усилий для привлечения израильских инвестиций

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обсудил с мэром Хмельницкого Александром Симчишиным перспективы израильских инвестиций и активизацию взаимоотношений между городами-побратимами. Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Израиле в Facebook.

«В ходе онлайн встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в экономической, инвестиционной, культурной и туристической сферах с учётом новых возможностей для бизнеса и товарооборота между Украиной и Израилем, которые открываются со вступлением в действие Соглашения о ЗСТ. Были обозначены направления сотрудничества в сфере медицинского и рекреационного туризма, экспорта продукции производителей региона, привлечение израильских инвестиций», - говорится в сообщении.

Во время разговора собеседники договорились также активизировать работу по линии отношений между городами-побратимами.

«Сейчас мы планируем приложить максимум усилий к решению вопроса привлечения инвестиций, ведь это поможет вывести нашу страну на качественно новый уровень! Поэтому во время разговора с Александром Сергеевичем один из вопросов касался именно возможностей развития муниципальных и инфраструктурных проектов через привлечение капитала из Израиля», - отметил Евгений Корнийчук после встречи.

Городом-побратимом Хмельницкого в Израиле с 2007 года является Кармиэль - коммерческий, культурный и индустриальный центр Западной Галилеи.

Теги: #корнийчук
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