В ОАСК уже 7 исков с обжалованием "карантина выходного дня"

Канцелярия Окружного административного суда города Киева (ОАСК) зарегистрировала с 12 ноября уже семь исков, в которых полностью или частично оспаривается постановление Кабинета министров от 11 ноября 2020 года об установлении дополнительных карантинных ограничений на выходных.

Как сообщает пресс-служба ОАСК в пятницу, таким образом, каждый четвертый иск к Кабинету министров Украины, поступивший в суд за последние две недели, касается "карантина выходного дня". "Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по указанным административным искам", - говорится в сообщении.

Три из семи исков, в которых истцы просят отменить установленный правительством "карантин выходного дня", поступили за последние два дня. "С такими требованиями в суд обратилась Луцкий городской совет, КП "Тернопольская кинокомиссия" и Тернопольская областная общественная организация "Предприниматели Галичины". Ответчиком в указанных исках выступает Кабинет министров Украины", - рассказали в ОАСК.

Как сообщалось, Кабмин 11 ноября ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при наличии свыше 20 чел., плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня с 14 до 30 ноября.

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