События

19:17 26.11.2020

В ОАСК уже 7 исков с обжалованием "карантина выходного дня"

1 мин читать
В ОАСК уже 7 исков с обжалованием "карантина выходного дня"

Канцелярия Окружного административного суда города Киева (ОАСК) зарегистрировала с 12 ноября уже семь исков, в которых полностью или частично оспаривается постановление Кабинета министров от 11 ноября 2020 года об установлении дополнительных карантинных ограничений на выходных.

Как сообщает пресс-служба ОАСК в пятницу, таким образом, каждый четвертый иск к Кабинету министров Украины, поступивший в суд за последние две недели, касается "карантина выходного дня". "Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по указанным административным искам", - говорится в сообщении.

Три из семи исков, в которых истцы просят отменить установленный правительством "карантин выходного дня", поступили за последние два дня. "С такими требованиями в суд обратилась Луцкий городской совет, КП "Тернопольская кинокомиссия" и Тернопольская областная общественная организация "Предприниматели Галичины". Ответчиком в указанных исках выступает Кабинет министров Украины", - рассказали в ОАСК.

Как сообщалось, Кабмин 11 ноября ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при наличии свыше 20 чел., плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня с 14 до 30 ноября.

Источник:

Теги: #карантин #оаск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:12 26.11.2020
Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина

Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина

14:52 26.11.2020
Изменить динамику распространения COVID-19 в Украине может только жесткий локдаун – Ковтонюк

Изменить динамику распространения COVID-19 в Украине может только жесткий локдаун – Ковтонюк

12:25 26.11.2020
Врач-инфекционист Голубовская поддерживает полный локдаун в Украине

Врач-инфекционист Голубовская поддерживает полный локдаун в Украине

12:23 26.11.2020
Аваков выступает за введение полного локдауна по всей Украине на несколько недель

Аваков выступает за введение полного локдауна по всей Украине на несколько недель

10:31 26.11.2020
НАБУ инициирует предоставление разрешения на задержание подозреваемых судей ОАСК

НАБУ инициирует предоставление разрешения на задержание подозреваемых судей ОАСК

10:23 26.11.2020
В Луцке посетитель супермаркета подрался с патрульными из-за отсутствия маски - полиция

В Луцке посетитель супермаркета подрался с патрульными из-за отсутствия маски - полиция

04:04 24.11.2020
Карантин для прибывающих в Великобританию может быть сокращен с 14 до 5 дней при отрицательном тесте

Карантин для прибывающих в Великобританию может быть сокращен с 14 до 5 дней при отрицательном тесте

00:34 24.11.2020
Введение жесткого карантина возможно при угрозе коллапса медицинской системы – Степанов

Введение жесткого карантина возможно при угрозе коллапса медицинской системы – Степанов

22:04 23.11.2020
Испанский король уходит на карантин после контакта с заразившимся COVID-19

Испанский король уходит на карантин после контакта с заразившимся COVID-19

17:40 23.11.2020
Нардепы обжаловали в КС положения постановления Кабмина о "карантине выходного дня"

Нардепы обжаловали в КС положения постановления Кабмина о "карантине выходного дня"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники открывали огонь возле Марьинки в четверг, потерь нет – штаб ООС

МИД Украины отправило РФ ноту протеста из-за незаконного перемещения т.н. "гумконвоя" на оккупированную ею часть Донбасса

Оператор "Russia today" не смог попасть в Украину и получил запрет въезда на 3 года - Госпогранслужба

СБУ блокировала международный канал поставки через территорию Украины российских товаров военного назначения

Кличко презентовал книгу своих избранных цитат с иллюстрациями

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и ОАЭ работают над активизацией сотрудничества в военно-технической сфере

Суд взял под стражу подозреваемых в похищении лидера харьковской ромской общины - прокуратура

СБУ обнаружила в здании президиума НААН тайник с оружием и боеприпасами

Жизнь в Украине должна быть комфортной, безопасной и современной – Зеленский в Кривом Роге

AstraZeneca планирует еще одни испытания вакцины от COVID-19 - исполнительный директор

Желающие проститься с Марадоной стоят по несколько часов в очереди к президентскому дворцу, где выставлен гроб с его телом

ГСЧС получила уже пятый вертолет Airbus - Super Puma

Российские наемники открывали огонь возле Марьинки в четверг, потерь нет – штаб ООС

МИД Украины отправило РФ ноту протеста из-за незаконного перемещения т.н. "гумконвоя" на оккупированную ею часть Донбасса

Для ВСУ в 2021 году закупят пять новых беспилотников Bayraktar - Хомчак

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА