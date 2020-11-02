Прокурор из Сум с семьей погибли в результате ДТП в Лохвице

В результате дорожно-транспортного происшествия в г.Лохвица (Полтавская обл.) погибла семья прокурор из Сум с женой и ребенком, сообщил Сайт города 0542.ua.

"Сегодня, 2 ноября, в г.Лохвица в Полтавской области столкнулись автомобиль "Лексус" и грузовик "DAF". В "Лексусе" из Киева в Сумы возвращался прокурор Сумской местной прокуратуры Вольченко Александр Владимирович вместе с женой и ребенком. В результате ДТП прокурор и члены семьи погибли на месте", – сказано в сообщении на сайте издания в понедельник вечером.

Подробности аварии на данный момент неизвестны.