Два водителя грузовиков погибли в ДТП на Полтавщине

Два водителя грузовиков погибли в дорожно-транспортном происшествии возле Кобеляк (Полтавская обл.) на объездной автодороге Кобеляки-Решетиловка-Днепр, сообщил пресс-секретарь областной полиции Юрий Сулаев.

По его словам, столкнулись автомобили "MAN" и "Renault". Это произошло около 18.00. Причины и обстоятельства аварии выясняют следователи. Они работают на месте.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по части третьей статьи "Нарушение правил безопасности дорожного движения".