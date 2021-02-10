События

05:03 10.02.2021

Два водителя грузовиков погибли в ДТП на Полтавщине

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Два водителя грузовиков погибли в ДТП на Полтавщине

Два водителя грузовиков погибли в дорожно-транспортном происшествии возле Кобеляк (Полтавская обл.) на объездной автодороге Кобеляки-Решетиловка-Днепр, сообщил пресс-секретарь областной полиции Юрий Сулаев.

По его словам, столкнулись автомобили "MAN" и "Renault". Это произошло около 18.00. Причины и обстоятельства аварии выясняют следователи. Они работают на месте.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по части третьей статьи "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

 

Теги: #полтавская #жертвы #дтп
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