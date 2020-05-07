В Полтавской области прекращена деятельность ОПГ, которая производила и реализовывала поддельный алкоголь

На Полтавщине прекращена деятельность преступной группы, которая производила и реализовывала поддельный алкоголь, изъято более 7 тыс. бутылок с поддельным алкоголем, 50 литров жидкости и ингридиенты для изготовления фальсификата, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Полтавского гарнизона Центрального региона Украины.

По информации правоохранителей, на протяжении 2019 правонарушители наладили противоправную схему незаконного приобретения, транспортировки, хранения с целью сбыта и сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков на территории Полтавской области.

Преступная деятельность организованной группы - жителей Полтавской области, в составе 4 человек, 5 мая была разоблачена военной прокуратурой Полтавского гарнизона совместно со следователями правоохранительных органов Полтавской области.

"В ходе одновременного проведения 20 санкционированных судом обысков по местам проживания организаторов противоправного "бизнеса", а также других помещений, находящихся в их пользовании, изысканы и изъято более 7 тыс. бутылок с ликеро-водочными напитками "сомнительного происхождения", 50 литров жидкости, которая сохранялась в специальной полиэтиленовой упаковке для дальнейшего незаконного изготовления спиртосодержащих напитков, а также красители и заготовки для разлива концентрата", – сказано в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что организатору и двум участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении ими уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.28 (преступление совершенное организованной группой) и ч.1 ст.204 (незаконное приобретение с целью сбыта или хранение с этой целью, а также сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков) УК Украины.