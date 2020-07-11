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19:49 11.07.2020

Суд взял под стражу трех подозреваемых в подрыве и ограблении автомобиля "Укрпошты" в Полтавской области, без права залога

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Суд взял под стражу трех подозреваемых в подрыве и ограблении автомобиля "Укрпошты" в Полтавской области, без права залога

Октябрьский районный суд взял под стражу на два месяца трех подозреваемых в разбойном нападении на автомобиль "Газель", который принадлежал "Укрпоште", и завладели деньгами в сумме более 2,5 млн грн и табельным пистолетом охранника, сообщили в Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 11 июля, Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и процессуального руководителя прокуратуры об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбуке в субботу вечером.

Как сообщалось, 7 июля около 10.00 в полицию Полтавской области поступило сообщение, что вблизи с.Тишки, Лубенского района, неизвестные взорвали автомобиль "Газель", который принадлежит "Укрпоште", и завладели деньгами в сумме более 2,5 млн грн и табельным пистолетом охранника.

В результате разбойного нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения.

Правоохранители задержали граждан, которые подозреваются в ограблении.

"Полчаса назад сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, обоснованно подозреваемые в дерзком ограблении автомобиля "Укрпошты" в Полтавской области". Тех самых, что украли 2 млн 700 тыс. грн", - написал заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко на странице в Фейсбуке.

Он также отметил, что водитель "Газели", над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих остается в реанимации.

Полиция продолжает устанавливать и других лиц причастных к преступлению в качестве наводчиков и пособников.

В свою очередь пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила, что были задержаны четверо людей: трех мужчин разыскали в Киеве, одного - в Лубнах. Все они - жители Полтавской области. Сейчас им сообщено о подозрении и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается и находится на контроле Офиса Генерального прокурора.

Теги: #полтавская #ограбление #суд #укрпошта
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