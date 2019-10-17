Три человека погибло в результате отравления в Полтавской области

Три человека погибло в результате отравления, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"16 октября в г.Лохвица на территории частного домовладения во время работ по очистке придомовой выгребной ямы погибли 3 человека мужского пола (предварительно в результате отравления опасными парами)", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

К изъятию тел из ямы привлекалось 6 человек личного состава и 1 единица техники ГСЧС.