События

07:30 13.07.2021

В Полтавской области 16 рабочих мясокомбината отравились неизвестным веществом, 14 из них госпитализированы

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В Полтавской области 16 рабочих мясокомбината отравились неизвестным веществом, 14 из них госпитализированы

В Глобино (Полтавская обл.) в ночь на вторник на местном мясокомбинате неизвестным веществом отравились 16 человек, из которых 14 госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"13 июля около 00.30 в г.Глобино в сортировочном цехе ООО "Глобинский мясокомбинат" предварительно произошло отравление неизвестным веществом 16 работников, в результате чего 14 работников госпитализированы в больницу (1 человек в тяжелом состоянии и 13 в состоянии средней степени тяжести), 2 человека от госпитализации отказались", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства во вторник.

В ГСЧС подчеркнули, что причина отравления устанавливается. Предприятие работает в штатном режиме. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Теги: #мясокомбинат #полтавская #отравление
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