В Полтавской области правоохранители разоблачили сеть подпольных покерных клубов

Сотрудники Национальной полиции Полтавской области разоблачили сеть незаконных игорных заведений, работающих в Полтаве и Кременчуге, под "прикрытием" клуба спортивного покера, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Во время санкционированных обысков, одновременно проведенных в учреждениях и по месту жительства вероятных сообщников, было изьято 6 покерных столов, более 14 000 игровых фишек, в том числе кэш-фишки (использующие в игре на деньги) на сумму более 5000000 гривен, комп периферия, мобильные терминалы, системы видеонаблюдения и наличные", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в воскресенье вечером.

Следователями Нацполиции в Полтавской области открыто уголовное производство по факту занятия игорным бизнесом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины).

Проводятся следственные действия.