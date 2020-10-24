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14:54 24.10.2020

Режиссер Ахтем Сеитаблаев озвучит аудиокнигу "Дело Василия Стуса"

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В Украине выйдет аудиокнига журналиста Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", аудиоадаптацию книги озвучит режиссер Ахтем Сеитаблаев.

"Великолепная утренняя новость. "Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоверсии. Стус будет звучать голосом моего замечательного друга, режиссера и актера Ахтема Сеитаблаева", - написал Кипиани на странице в Facebook.

По словам гендиректора издательства "Vivat" Юлии Орловой, работа над записью аудиокниги уже начата.

"Мы и наши партнеры "Абук" начали работу над записью аудиоадаптации книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани. Вы же помните, что книга на 80% состоит из архивных документов. Некоторые из них трудно воспринимать на слух, поэтому мы адаптируем аудиоверсию для облегчения восприятия на слух и несколько сократим ее. Но будьте уверены - самое важное точно будет озвучено", - написала Орлова на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации и просит суд запретить издание и распространение книги "Дело Василия Стуса" и распространение любой информации о книге в СМИ и в Интернете. Кроме того, Медведчук просит признать часть информации, приведенной в книге, недостоверной, в частности, девять фраз.

19 октября Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivat" удалить из произведения информацию о председателя политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

В издательстве "Vivat" заявили, что после оглашения судом Киева решения о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса", ее тираж тут же раскупили и у издательства, и у дистрибьюторов.

Книга "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года.

Теги: #стус #аудиокнига
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