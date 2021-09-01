Группа нардепов предлагает освободить от НДС поставки украиноязычных аудиокниг

Группа народных депутатов внесла в парламент законопроект об освобождении от налога на добавленную стоимость (НДС) поставки украиноязычных аудиокниг.

Соответствующий законопроект №5876 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Согласно ему, предлагается освободить от НДС "поставки, подготовку (литературное, научное и техническое редактирование, корректирование и проч.), изготовление, распространение аудиокниг, озвученных на украинском языке, кроме изданий эротического характера".