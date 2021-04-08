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20:37 08.04.2021

Суд постановил взыскать с Медведчука 139,5 тыс. грн по делу о запрете книги "Дело Василия Стуса"

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Суд постановил взыскать с Медведчука 139,5 тыс. грн по делу о запрете книги "Дело Василия Стуса"

Киевский апелляционный суд принял решение взыскать 139,5 тыс. грн с народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктора Медведчука в пользу издательства "Vivat", которое Медведчук ранее пытался заставить удалить все упоминания о нем из книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

Как сообщает адвокат автора книги Вячеслав Якубенко, соответствующее решение суд принял в среду, 7 апреля.

"19 марта апелляционный суд на 99% удовлетворил апелляционные жалобы моего клиента Вахтанга Кипиани и издательства, и снял запрет на распространение книги "Дело Василия Стуса". Я тогда написал, что кассационной жалобы Медведчука не будет. Он сыт этим процессом по горло.Вчера ситуация изменилась. Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства Vivat и дополнительным постановлением взыскал с Медведчука 139,5 тыс. грн, потраченных издательством на правовую помощь в апелляционной инстанции", - говорится в сообщении Якубенко, обнародованном в Фейсбуке.

Адвокат также заявил, что нардеп, вероятно, будет подавать кассационную жалобу.

"Теперь это спор о деньгах. Деньги Медведчук не уступит: будет подавать кассационную жалобу", - подчеркнул юрист.

Как сообщалось, 19 марта Киевский апелляционный суд отменил решение Дарницкого районного суда Киева, который по иску председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivat" удалить из произведения информацию о нем и запретил распространение печатного тиража книги до устранения нарушения.

Ранее, 19 октября 2020 года Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivat" удалить из произведения информацию о председателя политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

Авторы книги обжаловали решение о запрете распространения издания в апелляционной инстанции.

Ранее Медведчук подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации и попросил суд запретить издание и распространение книги "Дело Василия Стуса" и распространение любой информации о книге в СМИ и в Интернете. Кроме того, Медведчук просит признать часть информации, приведенной в книге, недостоверной, в частности, девять фраз.

Книга "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года. 2 ноября 2020 года новый тираж книги вышел с размещением в издании решения Дарницкого районного суда Киева о запрете книги в первой инстанции.

 

Теги: #медведчук #суд #стус
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