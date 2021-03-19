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13:48 19.03.2021

Апелляционный суд отменил решение Дарницкого райсуда о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса"

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Апелляционный суд отменил решение Дарницкого райсуда о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса"

Киевский апелляционный суд отменил решение Дарницкого районного суда Киева, который по иску председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivat" удалить из произведения информацию о нем и запретил распространение печатного тиража книги до устранения нарушения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в пятницу, 19 марта, состоялось заседание Апелляционного суда города Киева, на котором проходило рассмотрение апелляционной жалобы.

По результатам заседания, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу. В частности, отменил решение Дарницкого районного суда Киева в части удовлетворения исковых требований о признании недостоверной и такой, которая нарушает личные права Медведчука на уважение к чести и достоинству и неприкосновенности деловой репутации, о признании нарушения права на использование имени Медведчука без его согласия, о необходимости удалить из книги информацию о личности Медведчука, а также о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса".

В то же время суд оставил в силе требования, которые касались части одной из фраз книги о якобы согласия адвоката Стуса со Службой госбезопасности.

Кроме того, суд постановил, что Медведчук должен компенсировать Кипиани и издательству судебный сбор в размере 768,4 грн каждому.

Сам автор прокомментировал решение суда в социальных сетях фразой: "Слава Украине! Мы выиграли дело".

Как сообщалось ранее, 19 октября Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivat" удалить из произведения информацию о председателя политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

Авторы книги обжаловали решение о запрете распространения издания в апелляционной инстанции.

Ранее Медведчук подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации и попросил суд запретить издание и распространение книги "Дело Василия Стуса" и распространение любой информации о книге в СМИ и в Интернете. Кроме того, Медведчук просит признать часть информации, приведенной в книге, недостоверной, в частности, девять фраз.

Книга "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года. 2 ноября 2020 года новый тираж книги вышел с размещением в издании решения Дарницкого районного суда Киева о запрете книги в первой инстанции.

Теги: #книга #суд #стус #медведчук
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