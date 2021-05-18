Медведчук не обжаловал решение апелляционный суд по книге "Дело Василия Стуса" - издательство "Vivat"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук не обжаловал решение Киевского апелляционного суда об отмене решения о запрете книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

"Наконец долгий путь борьбы окончательно позади. Медведчук не будет оспаривать в суде решение об отмене запрета на распространение книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани. 19 марта 2021 года Апелляционный суд отменил запрет книги "Дело Василия Стуса". Однако после объявления этого решения Виктор Медведчук в течение двух месяцев мог подать кассационную жалобу. На днях эта возможность у него иссякла. Мы официально победили", - говорится в сообщении издательства в социальной сети Facebook.

Как сообщалось ранее, 19 октября Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivat" удалить из произведения информацию о председателя политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука. Авторы книги обжаловали решение о запрете распространения издания в апелляционной инстанции.

19 марта Апелляционный суда города Киева апелляционную жалобу. В частности, отменил решение Дарницкого районного суда Киева в части удовлетворения исковых требований о признании недостоверной и такой, которая нарушает личные права Медведчука на уважение к чести и достоинству и неприкосновенности деловой репутации, о признании нарушения права на использование имени Медведчука без его согласия, о необходимости удалить из книги информацию о личности Медведчука, а также о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса".

Ранее Медведчук подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации и попросил суд запретить издание и распространение книги "Дело Василия Стуса" и распространение любой информации о книге в СМИ и в Интернете. Кроме того, Медведчук просит признать часть информации, приведенной в книге, недостоверной, в частности, девять фраз.

Книга "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года. 2 ноября 2020 года новый тираж книги вышел с размещением в издании решения Дарницкого районного суда Киева о запрете книги в первой инстанции.