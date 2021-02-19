Апелляционный суд продолжит рассмотрение дела о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса" 19 марта
Киевский апелляционный суд продолжит рассмотрение апелляционной жалобы на решение Дарницкого районного суда Киева, который, по иску председателя политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivat" удалить из произведения информацию о нем и запретил распространение печатного тиража книги до устранения нарушения, 19 марта текущего года.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина"», в пятницу, 19 февраля, состоялось заседание Апелляционного суда города Киева, на котором проходило ознакомление с делом.
По результатам заседания, суд объявил перерыв до 11:00 19 марта. Тогда состоятся прения по апелляционной жалобе.
Как сообщалось ранее, 19 октября Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivat" удалить из произведения информацию о председателя политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.
Авторы книги обжаловали решение о запрете распространения издания в апелляционной инстанции.
Ранее Медведчук подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации и попросил суд запретить издание и распространение книги "Дело Василия Стуса" и распространение любой информации о книге в СМИ и в Интернете. Кроме того, Медведчук просит признать часть информации, приведенной в книге, недостоверной, в частности, девять фраз.
Книга "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года. 2 ноября 2020 года новый тираж книги вышел с размещением в издании решения Дарницкого районного суда Киева о запрете книги в первой инстанции.