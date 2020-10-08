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12:37 08.10.2020

Поставки аппаратов ИВЛ в Украину начнутся в конце октября

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Поставки аппаратов ИВЛ в Украину начнутся в конце октября

Поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) начнутся с конца октября, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Минздрав еще в мае довел до ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) медико-технические характеристики для закупки аппаратов ИВЛ. После этого МЗУ мониторили рынки, вносили свои замечания и 1 июля полностью были определены медико-технические характеристики. 16 июля в системе ProZorro опубликован аукцион, на который подалось семь участников. 5 августа МЗУ обратилось к министерству чтобы увеличить ожидаемую стоимость закупки на 126 млн грн. Министерство посчитало это неэффективным использованием средств и ГП объявило новый аукцион. 30 сентября заключили договор о закупке аппаратов ИВЛ в количестве 100 единиц на сумму 42 млн грн, 5 октября Минздрав согласовал второй договор на закупку еще 100 единиц. По информации ГП с конца октября начнутся поставки", - сказала она.

По словам замминистра, продолжаются закупки и поставки другого оборудования и лексредств, в частности, 161 компьютерного томографа.

"В настоящее время все позиции, предусмотренные к закупке, находятся в торгах на общую сумму более 5,5 млрд грн есть намерения заключить договоры на 1,2 млрд грн. Уже заключены договоры на 354 млн грн", - сказала Шаталова

"Минздраву из фонда борьбы с COVID-19 выделили в целом 14,345 млн грн. Их распределили по четырем направлениям – закупка аппаратов ИВЛ, закупка необходимого оборудования для приемных отделений опорных больниц (5,3 млрд грн), закупка лабоборудования (2,9 млрд грн), доплаты медикам (5,9 млрд грн)", - добавила она.

Замминистра подчеркнула, что продолжается работа над формированием набсовета для ГП МЗУ.

"Начиная с июля, мы формируем набсовет для ГП МЗУ. Несколько дней назад согласован состав комиссии по отбору членов набсовета и объявлено о начале такого отбора. В состав комиссии вошли и международные представительства, и представители Минздрав, HR-компаний", - сказала Шаталова.

Теги: #ивл
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