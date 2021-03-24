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15:00 24.03.2021

Киевские власти дополнительно выделят 23,5 млн грн на закупку концентраторов и аппаратов ИВЛ – Кличко

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Киевские власти дополнительно выделят 23,5 млн грн на закупку концентраторов и аппаратов ИВЛ – Кличко

Из резервного фонда столицы дополнительно выделят более 23,5 млн грн на закупку остро необходимого медицинского оборудования: 330 концентраторов, 5 мониторов пациента и 12 аппаратов искусственной вентиляции легких, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Это позволит обеспечить дополнительные места для пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке. И оборудовать аппаратами ИВЛ дополнительные места в реанимации столичных больниц", – отметил мэр Киева во время онлайн-брифинга в среду.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе городские власти оборудовали еще более 800 койкомест, поэтому в целом в медучреждениях столицы почти 6 тысяч коек для лечения больных COVID-19.

"Городская власть постоянно увеличивает количество коек для пациентов с коронавирусом, чтобы в медицинской системе столицы не произошло коллапса. Только на прошлой неделе подготовили еще 844 койки. И сегодня в Киеве – почти 6000 коек для лечения больных COVID-19", – сообщил мэр Киева.

Кличко добавил, что заполненость столичных больниц составляет более 74%.

Теги: #кличко #ивл
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