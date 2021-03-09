Отсутствие резервных источников электроснабжения в больницах может привести к смерти пациентов – и.о. главы НСЗУ

Отсутствие резервных источников электроснабжения в больницах может привести к смерти пациентов, находящихся на аппаратах ИВЛ, сообщил и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский.

"Недавно в Жовкве Львовской области были случаи, когда из-за перебоев в электроснабжении умерли два пациента, которые находились на аппаратах ИВЛ, так как генератор не работал и не было создано технических возможностей для автоматического переключения аппарата на резервное питание", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Виленский отметил, что наличие резервных источников электроснабжения в больницах "является обязательным требованием для заключения учреждением договора на тот или иной стационарный пакет услуг".

"В 2021 году мы усиливаем это требование, потому что понимаем, что многие учреждений здравоохранения не соответствуют требованиям и представляют угрозу для пациента. Мы видим, что учреждения начинают информировать своих владельцев и депутатов о том, что не могут выполнить это требование, поэтому средства на это направляют местные бюджеты", - сказал он.



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