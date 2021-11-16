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15:12 16.11.2021

СБУ разоблачила схему расхищения госсредств на закупке аппаратов ИВЛ

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СБУ разоблачила схему расхищения госсредств на закупке аппаратов ИВЛ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц медицинских учреждений Киева на расхищении средств, выделенных на борьбу с пандемией COVID-19.

"Как удалось установить СБУ, к "схеме" причастны не только должностные лица медицинских учреждений, но и частные предприниматели, продававшие соответствующее оборудование. Хищение средств происходило за счет включения в стоимость сделок суммы НДС, хотя на самом деле законодательством предусмотрено освобождение от налогообложения НДС таких операций. Деньги присваивались на закупках анестезиологических систем и аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19", - сообщает пресс-служба СБУ.

Всего, по предварительным данным, злоумышленники присвоили почти 2 млн грн.

По результатам собранных доказательств главному бухгалтеру госучреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по итогам проведения дополнительных процессуальных действий решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности руководства предприятия-поставщика по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В то же время, в ходе досудебного расследования установлены дополнительные эпизоды аналогичных нарушений в других государственных органах и учреждениях Украины.

По указанным фактам идет сбор доказательств для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Теги: #киев #ивл #коррупция #минздрав #медучреждения #хищение
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