ВОЗ начала поставку в Украину 20 аппаратов ИВЛ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала поставку в Украину 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), профинансированных Европейским Союзом.

Согласно пресс-релизу представительства ЕС в Украине, оборудование в ближайшие две недели поставят в Киев, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Черновицкую, Тернопольскую, Ривненскую и Черкасскую области. Первый аппарат уже передали Уманской городской больнице (Черкасская обл.).

Общая стоимость оборудования, запасных частей и расходных материалов, а также услуг по инсталляции, обучению персонала, обеспечению дополнительной гарантии и профилактического обслуживания составляет EUR899 тыс.