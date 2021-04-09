Медицина

13:21 09.04.2021

ВОЗ начала поставку в Украину 20 аппаратов ИВЛ

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ВОЗ начала поставку в Украину 20 аппаратов ИВЛ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала поставку в Украину 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), профинансированных Европейским Союзом.

Согласно пресс-релизу представительства ЕС в Украине, оборудование в ближайшие две недели поставят в Киев, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Черновицкую, Тернопольскую, Ривненскую и Черкасскую области. Первый аппарат уже передали Уманской городской больнице (Черкасская обл.).

Общая стоимость оборудования, запасных частей и расходных материалов, а также услуг по инсталляции, обучению персонала, обеспечению дополнительной гарантии и профилактического обслуживания составляет EUR899 тыс.

Теги: #коронавирус #воз #ивл
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