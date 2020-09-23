"Инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным президентом Беларуси – Кулеба
Инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным главой Белорусского государства, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой Белорусского государства", - написал Кулеба в Twitter в среду.