События

19:06 17.09.2020

Южный ГОК намерен нарастить дамбу одного их хвостохранилищ для поддержки мощности комбината

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Южный ГОК намерен нарастить дамбу одного их хвостохранилищ для поддержки мощности комбината

ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.) намерен нарастить дамбу хвостохранилища "Войковое" выше 159 м для поддержки мощности комбината по выпуску железорудной продукции.

В соответствии с материалами, имеющимися в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", предприятие намерено реконструировать хвостовое хозяйство и оборотное водоснабжение в районе с. Войковое для поддержания мощности комбината с наращиванием дамбы выше отметки +159 м на землях Новолативского сельского совета Широковского района Днепропетровской области.

При этом отмечается, что ЮГОК - действующие предприятие по добыче и переработке железной руды, деятельность которого приводит к образованию значительного количества технологических отходов- "хвостов". Для их складирования на комбинате существуют два хвостохранилища: "Войковое" и "Объединенное. Первая карта".

"Наращивание хвостохранилища будет осуществляться в условиях действующего производства и обеспечит эксплуатацию существующего хвостохранилища "Войковое" с одновременной эксплуатацией хвостохранилища "Объединенное. Первая карта" с учетом поэтапного достижения производительности предприятия 30 млн тонн в год сырой руды", - констатируется в документах ЮГОКа.

Площадь земельного участка, в пределах которого расположено хвостохранилище "Войковое", в результате проектных решений не изменится - 1253.3125 га на основании государственного акта на право постоянного пользования землей и 97,9196 га на основании договора аренды и допсоглашения к нему.

Общая площадь хвостохранилища при дамбе с отметкой 155 м составляет 1317 тыс. кв. м Общая суммарная емкость от начала эксплуатации хвостохранилища до отметки 155 м составляет 203,330 тыс. куб. м. По графику строительства и эксплуатации сроки намыва отметки 163 м запланированы на 2023 год.

Как сообщалось, ЮГОК за 8 мес.-2020 увеличил выпуск железорудного концентрата на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 8 млн 564,6 тыс. тонн. ЮГОК в 2019 году нарастил выпуск железорудного концентрата на 0,1% по сравнению с 2018 годом - до 12 млн 260,36 тыс. тонн, но снизил агломерата на 45,8% - до 945,8 тыс. тонн.

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине - концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.

В настоящее время ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).

По данным НДУ на второй квартал 2020 года, у 12 кипрских компаний одинаковые пакеты акций - по 5,5435%. Среди акционеров - Strettonway Traders&Consultants Limited, Acretrend Holdings Limited, Mint Data Holdings Limited, Karonius Limited, Balouco Limited, Arsomonte Limited, Dipous Limited, Froulando Limited, Jetere Limited, Elagrus Limited, Memorabilis Limited, Zantest Limited.

Уставный капитал ПАО – 535,915 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.

Теги: #хвостохранилище #югок
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