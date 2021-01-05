"Метинвест" и Lanebrook намерены сократить уставный капитал ЮГОКа на 25,8% путем аннулирования ранее выкупленных акций

Акционеры АО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.) намерены сократить уставный капитал предприятия на 25,8%, или на 138 млн 230,790 тыс. грн, до 397 млн 684,010 тыс. грн путем аннулирования ранее выкупленных и другим образом приобретенных обществом акций и уменьшения их общего количества.

Согласно повестке дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 5 февраля 2021 года, планируется аннулировать акции собственной эмиссии в количестве 552 млн 923,160 тыс. штук простых именных акций, принадлежащих обществу на дату принятия этого решения.

При этом акционеры планируют определить новый размер уставного капитала общества в сумме 397 млн 684,010 тыс. грн, который делится на 1 млрд 590 млн 736,040 тыс. штук простых именных акций, номинальной стоимостью 0,25 грн.

Собрание предполагается провести дистанционно.

ЮГОК по итогам работы в 2018 году сократило прибыль на 20,6% по сравнению с 2017 годом – до 7 млрд 136,056 млн грн, чистый доход предприятия в 2018 году возрос на 6% по сравнению с предыдущим годом – до 21 млрд 166,493 млн грн. Нераспределенная прибыль к концу 2018 года составляла 7 млрд 524,643 млн грн. В июле 2019 года акционеры ЮГОКа направили на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2018 год в размере 7 млрд 133 млн 259 тыс. 678,11 грн, или 4,484251 грн на одну простую акцию.

Данные за 2019 год не обнародовались.

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине - концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.

В настоящее время ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).

По данным НДУ на третий квартал 2020 года, у 12 кипрских компаний одинаковые пакеты акций - по 5,5435%. Среди акционеров - Strettonway Traders&Consultants Limited, Acretrend Holdings Limited, Mint Data Holdings Limited, Karonius Limited, Balouco Limited, Arsomonte Limited, Dipous Limited, Froulando Limited, Jetere Limited, Elagrus Limited, Memorabilis Limited, Zantest Limited.

Уставный капитал АО в настоящее время – 535 млн 914,8 тыс. грн, номинал акции – 0,25 грн.