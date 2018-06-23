Акционеры Южного ГОКа направили на дивиденды за 2013 и 2017гг почти 10 млрд грн

Акционеры ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.) направили на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2013 и 2017 гг. в размере 9 млрд 947 млн 478 тыс. 528,55 грн, или 6,253381 грн на одну простую акцию.

Как сообщается в официальной информации компании, такое решение приняло внеочередное общее собрание акционеров предприятия 21 июня.

При этом уточняется, что на дивиденды направляется часть чистой прибыли за 2013 год в размере 1 млн 341 млн 903 тыс. 564,21 грн и часть чистой прибыли за 2017 год в сумме 8 млрд 605 млн 574 тыс. 964,34 грн.

На состоявшемся в тот же день заседании наблюдательного совета определены сроки выплаты дивидендов - с 11 июля по 21 декабря 2018 года.

Как сообщалось, ЮГОК в 2017 году нарастил чистую прибыль на 52,3% по сравнению с предыдущим годом - до 8 млрд 990,640 млн грн. Нераспределенная прибыль на конец 2017 года составила 27 млрд 104,934 млн грн.

Ранее также сообщалось, что акционеры ПАО "ЮГОК" 22 мая 2017 года провели первое за последние три года общее собрание, подвели итоги работы за 2014-2016 гг., утвердили отчеты и переизбрали набсовет. Вопрос распределения прибыли и выплаты дивидендов тогда не рассматривался.

По итогам 2016 год ЮГОК получил чистую прибыль в размере 5 млрд 903,585 млн грн, в 2015-м - 3 млрд 486,372 млн грн, в 2014-м - 6 млрд 772,691 млн грн. В 2013 году, согласно ранее обнародованному отчету, предприятие нарастило чистую прибыль на 52,8% по сравнению с 2012 годом – до 3 млрд 300,449 млн грн (в 2012 году - 2 млрд 160,307 млн грн).

Нераспределенная прибыль на конец 2016 года составила 34 млрд 192,053 млн грн (на конец 2013 года - 17 млрд 592,023 млн грн).

Акционеры ЮГОКа на собрании 5 сентября 2017 года приняли решение направить на выплату дивидендов 16 млрд 162 млн 645,907 тыс. грн, или 10,160482 грн на одну простую акцию. Выплата проводилась с 25 сентября 2017 года в течение шести месяцев с даты принятия указанного решения.

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине - концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.

В настоящее время ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).

По данным Укрсоцбанка (Киев) на второй квартал 2017 года, крупнейшими акционерами ЮГОКа были компании Strettonway Traders&Consultants Limited, Acretrend Holdings Limited и Mint Data Holdings Limited (все - Кипр) – по 22,174% акций каждая, а также ООО "Металлотехника" – 25,7834%.

По данным НДУ на первый квартал 2018 года, у 12 кипрских компаний одинаковые пакеты акций - по 5,5435%. Среди акционеров - Strettonway Traders&Consultants Limited, Acretrend Holdings Limited, Mint Data Holdings Limited, Karonius Limited, Balouco Limited, Arsomonte Limited, Dipous Limited, Froulando Limited, Jetere Limited, Elagrus Limited, Memorabilis Limited, Zantest Limited.

В госреестре конечным бенефициаром (контролером) ЮГОКа значится Ринат Ахметов.

Уставный капитал ПАО – 535,915 млн грн, номинал акции – 0,25 грн