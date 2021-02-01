Южный ГОК закрыл аглоцех из-за отсутствия спроса, построит фабрику окомкования по выпуску высококачественных окатышей

Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК, Днепропетровская обл.) ликвидировал агломерационный передел после консервации доменного цеха ЧАО "Днепровский металлургический завод" (ДМЗ) вследствие ремонта с конца октября-2019 по май-2020 и последующего перехода завода на использование железорудного агломерата Богдановской аглофабрики Покровского ГОКа.

Согласно пресс-релизу ЮГОКа в понедельник, наблюдательный совет предприятия утвердил закрытие производства еще в сентябре 2020 года, а в феврале 2021 года подрядная организация приступит к демонтажу оборудования, зданий и сооружений.

"Агломерационный цех прекратил выпуск железорудного сырья в октябре 2019 года. Причина – консервация доменного передела на Днепровском металлургическом заводе. Южный ГОК поставлял на предприятие 95% выпущенного агломерата. С учетом долгосрочных планов развития набсовет комбината решил не возобновлять работу цеха", - констатируется в пресс-релизе.

При этом отмечается, что предприятие сохранило трудовой коллектив - сотрудников перевели на работу в другие структурные подразделения.

На решение об остановке цеха повлияла также техногенная нагрузка аглопроизводства на окружающую среду - после закрытия цеха комбинат на 96% сократил выбросы загрязняющих веществ в атмосферу - пыли, оксида углерода, диоксида азота и серы.

"В будущем на месте аглоцеха планируется построить фабрику окомкования. Цель – выпуск DR окатышей с содержанием железа более 67%. Сырье пользуется спросом у металлургов, поскольку используется в выплавке стали, минуя доменный передел", - уточняется в пресс-релизе.

В свою очередь генеральный директор ЮГОКа Константин Федин отметил, что ликвидация агломерационного передела на ЮГОКе - в первую очередь, соблюдение законодательства Украины о переходе к европейским экологическим стандартам.

"Важно, чтобы предприятие выпускало высокомаржинальную продукцию с минимальными последствиями для окружающей природной среды. Закрытие цеха – шаг на пути к созданию экологически чистого предприятия", - подчеркнул топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

Директор по персоналу и социальным вопросам ЮГОКа Лилия Ваховская добавила, что администрация ЮГОКа сохранила коллектив аглоцеха: "Около 250 сотрудников, пожелавших продолжить трудиться на комбинате, получили рабочие места в других структурных подразделениях предприятия. В том числе, за счет аглоцеха сформировали персонал созданного в 2020 году комплекса сгущения пульпы".

В другом пресс-релизе сообщается, что Южный ГОК ввел в эксплуатацию комплекс сгущения пульпы, которому нет аналогов в Украине. Комплекс построили за два года - с 2018-го по 2020-й. Гидротехническое сооружение позволит в 10 раз снизить объем перекачиваемой в шламохранилище пульпы, что также обеспечит до 40% экономии электроэнергии. В результате снизится эконагрузка на окружающую среду за счет сокращения использования технической воды.

Разработчиком технологии выступила немецкая компания Engineering Dobersek, проектную документацию предоставил отраслевой государственный институт "УкрНИИводоканалпроект". Оборудование изготовила индийская TENOVA mining. Генеральный строительный подряд обеспечило криворожское предприятие "СУ-7".

Гендиректор ЮГОКа отметил, что предприятие непрерывно развивается и модернизируется., а комплекс сгущения пульпы - центральный объект новой технологии сгущения, гидротранспорта и складирования шламов. Объект позволит отказаться от использования устаревших пульпонасосных станций и в полтора раза снизить расход электричества на перекачку хвостов.

Сгущение пульпы - технология рациональной утилизации отходов обогащения полезных ископаемых. По классической схеме жидкие отходы обогащения руды перекачиваются на хвостохранилище. После оседания твердых частиц осветленная вода повторно используется в производственном цикле, а шламы складируются. С технологией сгущения пульпы хвосты поступают в специальные емкости. С помощью безопасных химических реагентов вода отделяется от твердых частиц пустой горной породы. Образовавшаяся пастообразная пульпа отправляется на хвостохранилище, а вода возвращается на комбинат. При этом экономится электроэнергия и сокращается площадь шламохранилища. Такую технологию используют горные компании Индии, США и Бразилии.

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине - концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.

В настоящее время ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd, которая в конце 2007 года приобрела 50% акцийЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).