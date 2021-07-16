Южный ГОК выплачивает акционерам дивиденды в размере почти 20 млрд грн из прибыли за 2017-2020гг

ЧАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.) производит выплату дивидендов в сумме 19 млрд 706 млн 547,099 тыс. грн из прибыли общества за 2017, 2018, 2019, 2020 годы.

Согласно документам компании, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина", соответствующее решение о выплате значительной суммы дивидендов приняло внеочередное общее собрание акционеров 21 апреля текущего года.

При этом в уведомлении акционеров сообщается, что выплата дивидендов начата с 14 мая 2021 года.

"21 апреля 2021 года принято решение о выплате дивидендов акционерам общества за 2017, 2018, 2019, 2020 годы из расчета 12,38832 грн на одну простую акцию, в том числе: 0,20792 грн за 2017; 0,03811 грн за 2018; 0,35738 грн за 2019; 11,78491 2020 года", - констатируется в уведомлении акционерам.

Также сообщается, что согласно решению собрания от 4 июня 2021 года, акционеры ЮГОКа из предложенных восьми аудиторских компаний в качестве аудитора финансовой отчетности предприятия за 2021 год выбрали дочернюю компанию международной сети PricewaterhouseCoopers (PwC) ООО "ПрайсвотерхаузКуперс (Аудит).

Как сообщалось, ЮГОК уже направил на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2019 год в размере 8 млрд 434 млн 782 тыс. 407,94 грн, или 5,30244 грн на одну простую акцию – согласно решению внеочередного общего собрания акционеров предприятия от 5 марта 2021 года.

Ранее акционеры ЮГОКа направили на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2018 год в размере 7 млрд 133 млн 259 тыс. 678,11 грн, или 4,484251 грн на одну простую акцию - соответствующее решение приняло внеочередное общее собрание акционеров 19 июля 2019 года.

Акционеры ЮГОКа на собрании 21 июня 2018 года направили на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2013 и 2017 годы в размере 9 млрд 947 млн 478 тыс. 528,55 грн, или 6,253381 грн на одну простую акцию. При этом уточнялось, что на дивиденды направляется часть чистой прибыли за 2013 год в размере 1 млн 341 млн 903 тыс. 564,21 грн и часть чистой прибыли за 2017 год в сумме 8 млрд 605 млн 574 тыс. 964,34 грн.

Акционеры АО "ЮГОК" 22 мая 2017 года провели первое за три года общее собрание, подвели итоги работы за 2014-2016 годы. При этом на собрании 5 сентября 2017 года они приняли решение направить на выплату дивидендов 16 млрд 162 млн 645,907 тыс. грн, или 10,160482 грн на одну простую акцию.

Кроме того, акционеры ЮГОКа запланировали на собрании 21 апреля 2021 года направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли общества за 2017, 2018, 2019, 2020 годы в сумме 19 млрд 706 млн 547,099 тыс. грн, а именно: часть чистой прибыли за 2017 год в сумме 330 млн 745,837 тыс. грн, часть чистой прибыли за 2018 год в сумме 60 млн 622,950 тыс. грн, часть прибыли за 2019 год в сумме 568 млн 497,246 тыс. грн и часть нераспределенной прибыли за 2020 год в сумме 18 млрд 746,681 млн грн.

При этом осуществить выплату дивидендов общества за 2017-2020 годы из расчета 12,38832 грн на одну простую акцию, в том числе: 0,20792 грн за 2017-й; 0,03811 грн за 2018-й; 0,35738 грн за 2019-й; 11,78491 грн за 2020 год. Решение по данному вопросу ранее не обнародовалось.

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине - концентрата и агломерата. Предприятие по итогам работы в 2020 году нарастило чистую прибыль в 2,04 раза по сравнению с 2019 годом – до 18 млрд 237,328 млн грн с 8 млрд 961,002 млн грн, нераспределенная прибыль к концу прошлого года составляла 28 млрд 141,355 млн грн.

В настоящее время ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. (экс-мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).

По данным НДУ на первый квартал 2021 года, у Zantest Limited находится 22,174% акций предприятия, у Jetere Limited (обе – Кипр, зарегистрированы по одному адресу) – 44,348%.

Уставный капитал ЧАО в настоящее время – 589,501 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.